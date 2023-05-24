AK Parti Aydın Milletvekili Savaş: "28 Mayıs yarım kalan seçimin tamamlandığı milat olacak"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ilçe ziyaretleri çerçevesinde Bozdoğan'da yaptığı konuşmada, "28 Mayıs yarım kalan seçimin tamamlandığı milat olacak" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Bozdoğan'da sandık kurulu üyeleriyle buluştu. Sandık kurulu üyeleri ile sohbet ederek istişarelerde bulunan Savaş, "14 Mayıs'a giden süreçte Türkiye'yi ileri götürmek isteyenler ile geri götürmek isteyenlerin mücadelesine tanıklık edeceğimizi hep söyledik. Türkiye zenginleştirmek isteyenlerle Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma hedeflerini durdurmak isteyenlerin mücadelesini göreceğimizi, tanıklık edeceğimizi söyledik. 14 Mayıs akşamı, 21 yıllık hizmet ve eser siyasetimizin taçlandığı bir akşam oldu. Genciyle, yaşlısıyla hiç kimsenin kaybetmediği tüm Türkiye'nin kazandığı bir akşamdı. 14 Mayıs'ta milletimizin desteğiyle Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. Milletin adamı, o güzel insan, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan rakibine iki buçuk milyon fark attı" dedi.

Tüm dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu hatırlatan Savaş, "Türkiye'de ki seçimlerin sonucu acaba ne olacak? diye bütün dünyanın gözü bu seçimde idi. Tabi karşı tarafın adı millet olup da, milletin derdiyle dertlenmeyen o ittifak, halkı yanıltarak şişirilmiş yalan anketlerle seçimi alacaklarını hem dışarıdakileri hem de içeridekileri inandırmışlardı. Ama milletimizin sağduyusu sandıkların başına gittiğinde gereğini yaptı. Vatandaşımız, 'ben istikrardan yana tavrımı koyuyorum, ben istikrar istiyorum, ben güçlenen, büyüyen Türkiye'nin yoluna devam etmesini istiyorum doğru adamla doğru zamanda yola devam etmesini istiyorum' diye konuştu.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın galip olarak çıkacağını kaydeden Savaş, "14 Mayıs'ta maçın ilk yarısını aşarıyla tamamladık. Şimdi maçı ikinci yarısı inşallah maçın ikinci yarısını da milletimizin desteğiyle başarıyla tamamlayacağız. 28 Mayıs yarım kalan seçimin tamamlandığı milat olacak ve milletin adamı o yiğit adam güzel insan Recep Tayyip Erdoğan'ı 13'üncü Cumhurbaşkanımız olarak çok yüksek bir oy oranıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, AK Parti'nin 21 yıldır çok güzel işler yaparak vatandaşa hizmet ettiğini söyleyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

"Bu sonucun alınmasında 21 yıldan bu yana AK Parti'nin girdiği her seçimde sandıktan birinci çıkmasında sizlerin büyük katkısı var, sizlerin verdiği destek, güç sayesinde AK Parti bugünlere geldi. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Seçimi açık ara geri bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bunlara fırsat tanımayacak. Sandıklara hep beraber sahip çıkarak 28 Mayıs'ta da aynı şekilde sandık görevlilerimiz, okul sorumlularımız, müşahitlerimizle 14 Mayıs'ta olduğu gibi milletimizin iradesine sahip çıkacağız"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a ziyarette; Milletvekili Adayı Umut Tuncer, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, Bozdoğan İlçe Kadın Kolları Başkanı Mübeccel Bacakoğlu ve teşkilat üyeleri katıldı.