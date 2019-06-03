AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Bayram mesajı yayınladı

Mesajına “içerisinde bulunduğumuz coğrafyada yaşananlar, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmamızı engellemeye yönelik girişimler olsa da, devletimiz ve aziz milletimiz bütün bu sorunlarla baş edecek güce ve kudrete sahiptir” sözleri ile başlayan Mustafa Savaş, “Devletimiz, Harkuk'taki Pençe Harekatıyla, ülkemizin her bir karış toprağında yürüttüğü terör operasyonlarıyla ve ekonomi temelindeki saldırılara karşı mücadelesiyle bu zorluklar karşısında pes etmeyeceğini bütün dünyaya açıkça ilan etmektedir. Bu süreçte, bütün sorunların üstesinden kolayca gelinebilmesi için, birlik ve beraberliğimiz her zamankinden daha önemlidir. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı en içten dileklerimle kutluyor, vatan savunması ve aziz milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.