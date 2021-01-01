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AK Parti Aydın teşkilatını üzen ölüm

AK Parti Efeler İlçe teşkilatı önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden Zafer Karaman Korona virüse yenik düştü.



Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de yaşayan AK Parti Efeler İlçe teşkilatı önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden Zafer Karaman geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Karaman'a Korona virüs şüphesi ile test yapıldı. Testi pozitif çıkan Karaman Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gün geçtikçe durumu ağırlaşan Karaman doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Karaman'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. AK Parti Aydın İl Teşkilatını yasa boğan Karaman'ın cenazesinin Umurlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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