AK Parti Aydın'da 45 aday adayı için sandık başına gitti

AK Parti Aydın'da milletvekili aday adayı olan 50 kişiden 45'inin sıralamasını belirlemek için sandık başına gitti. Oldukça yoğun ilgi gören temayül yoklamasında aday adayları partililerle bir araya gelip Türkiye Yüzyılı'nın seçimlerinin önemini anlattılar.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da temayül yoklaması heyecanı yaşandı. AK Parti'da Aydın milletvekilliği aday adaylığı için 50 kişi başvurdu. Milletvekili aday adaylığı sürecinin tamamlanmasının ardından, 4 mevcut milletvekili ve 1 MKYK üyesinin yer almadığı temayül yoklamasında partililer 45 aday adayı için oy kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da katılımıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından partiler aday adayları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Partililere, temayül yoklamasına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Aday Adayı İşadamı Rıdvan Eşin, tüm partililere karanfil dağıtarak aday adaylarına başarı diledi.