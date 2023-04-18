AK Parti Aydın'da 5 bin kişilik iftar yemeği düzenledi

Adnan Menderes Stadyumu'nda düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun katılım gösterildi. Akşam ezanının okunmasıyla Aydınlılar, parti yöneticileri, milletvekilleri ve 28. dönem milletvekilleri adayları hep birlikte oruçlarını açtı. İftar programı boyunca tasarruf musikisinden eserler sunulurken, iftar yemeği yemek duası ile sonlandırıldı. Mevcut milletvekilleri ve yeni dönem milletvekilleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Aydınlılar, iftar programı için parti yöneticilerine teşekkür etti.

Programa, AK Parti Milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayları ve binlerce Aydınlı katıldı.