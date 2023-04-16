AK Parti Aydın'da 5 vekil umudu

AK Parti Milletvekili adaylarının tanıtım toplantısının sonuncusu, Efeler İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan milletvekili adayları Aydın'da AK Parti'nin 4 olan mevcut milletvekili sayısını 5.'e yükseltmeyi hedeflediklerini belirttiler.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen AK Parti aday tanıtım toplantılarının sonuncusu Merkez İlçe Efeler teşkilatında gerçekleştirildi. Aydın Milletvekili Adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun, partinin salonunda kendilerini tanıttılar.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu'nun açılış konuşmasının ardından söz alan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, “Değerli dava arkadaşlarımız, çok önemli bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs sadece AK Parti için, Cumhur İttifakı için, Türkiye için değil, tüm dünyanın takip ettiği önemli bir seçim. Dost, düşman şuan herkes Türkiye'nin seçimlerini takip ediyor. Bu seçim Türkiye'nin seçimi, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi. Bütün İslami coğrafya dua ediyor Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına devam etsin diye. Çünkü onların umudu olmuş bir ülkeyiz, onların umudu olmuş bir lidere sahibiz. Dünya lideri böyle olunuyor” dedi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda bir partilinin fenalaşması, İl ve İlçe Başkanları ile milletvekili adaylarını tedirgin ederken, boş odaya alınan vatandaş ile partililer yakından ilgilendi. Adayların kendilerini tanıttığı konuşmalarında ise, Aydın'dan en az 5 milletvekili çıkacağının vurgusunu yaptı.