AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir: Atatürk, Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirten AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, “10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, O'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak; yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir” dedi.

Elbir mesajının devamında; “Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.