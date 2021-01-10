AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir, "Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir meslektir"

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Elbir, "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir" dedi.

AK Parti Efeler İlçe Başkan Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya aynı zamanda ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Fedakarca çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Bu duygularla Efelerimizde, Aydınımızda ve Ülkemizde gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum."