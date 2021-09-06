AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir'den 7 Eylül mesajı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, bayrak ve hürriyet uğrunda büyük mücadeleler veren ve aziz milletimize karşı görevini en iyi şekilde yerine getiren Aydın Halkı, ülkemizin en doğusunda ilelebet dalgalanmak üzere şanlı bayrağımızın göndere çekilmesine vesile olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu böylesi kahramanlık ve yiğitliklerin, vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda edenlerin anıları ile doludur. Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu cumhuriyet ile Türk milletinin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."