AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları'ndan kan bağışı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Gençlik Kolları Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi'nin çağrısına uyarak kan bağışında bulundu.

Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla kan stoklarının azaldığını belirtilerek kan bağışı çağrısı yapılmıştı. AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları bu çağrıya kayıtsız kalmayarak AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir'in de katılımıyla kan bağışında bulundu. Kan bağışının sosyal bir sorumluluk olduğunu ifade eden AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, “Bir ünite kanın insanın hayatını değiştirebileceğini unutmamak gerekiyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır” diye konuşarak vatandaşları kan bağışına davet etti.