İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları'ndan kan bağışı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Gençlik Kolları Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi’nin çağrısına uyarak kan bağışında bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Gençlik Kolları Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi'nin çağrısına uyarak kan bağışında bulundu.


Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla kan stoklarının azaldığını belirtilerek kan bağışı çağrısı yapılmıştı. AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları bu çağrıya kayıtsız kalmayarak AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir'in de katılımıyla kan bağışında bulundu. Kan bağışının sosyal bir sorumluluk olduğunu ifade eden AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, “Bir ünite kanın insanın hayatını değiştirebileceğini unutmamak gerekiyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır” diye konuşarak vatandaşları kan bağışına davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.