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AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları'na yeni başkan atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na Hümeyra Ege atandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Hümeyra Ege atandı.


AK Parti Efeler'de geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Ayten Karadağ'ın yerine atama yapıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamada Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Hümeyra Ege getirildi. 1972 doğumlu evli ve 2 çocuk annesi olan Ege, 2004 yılından bu yana AK Parti'nin bir çok kademesinde görev almıştı.

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