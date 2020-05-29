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AK Parti Efeler'de görev dağılımı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanlığı’nda yürütme kurulu üyeleri belli oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanlığı'nda yürütme kurulu üyeleri belli oldu.


AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı'na Hüsnü Elbir'in atanmasının ardından, ilçe yürütme kurulu da belirlendi. Açıklanan yürütme kurulunda yer alan isimler ve aldıkları görevler şu şekilde;


Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Ramazan Subaşı, Teşkilat Başkanı Osman Gümüşhan, Sekreterlik Başkanı Sema Gaspak, Seçim İşleri Başkanı Kazım Yalçın, Tanıtım Medya Başkanı Emrah Yavuz, Sosyal Politikalar Başkanı Dilek Sarıkaya, Yerel Yönetimler Başkanı Orhan Arslan, Ekonomi İşleri Başkanı Mehmet Özgür, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Ali Uyar, İdari Mali İşler Başkanı Mustafa Cunit Candaş.

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