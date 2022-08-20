AK Parti Efeler'den vefa yemeği

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alan ilçe başkanları, ilçe yöneticileri ve milletvekilleriyle düzenlenen yemekte buluştu. Başkan Elbir, "Elitlerin değil, milletin partisiyiz" dedi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından AK Parti'nin kuruluşunun 21'inci yıl dönümü dolayısıyla vefa yemeği düzenledi. Programa Rıza Posacı ve diğer milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, il ve ilçe yöneticileri, geçmişte görev yapan milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, davetlileri kapıda karşılayıp yakından ilgilenerek sohbet etti.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren elitlerin değil milletin partisi olduğunu dile getirerek, “Bu kutlu dava adına yola çıktığımız ilk günden itibaren, hak bildiğimiz yolda devletimiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. AK Parti, bir siyasi partiden, gelenekten öte 'Söz milletindir' haykırışı oldu. AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren elitlerin değil milletin partisi oldu. Biz de bu kutlu yolda 2023, 2053, 2071 vizyonları doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de çalışıyoruz, yarın da çalışacağız; evlatlarımıza bu bilinci ve aşkı aşılayacağız” dedi.

Partiye hizmet edenlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Elbir, “AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı olarak 21 yıl boyunca tüm kadrolarımızla Aydınlık bir Aydın için hizmet verdik. Dün bayrağı devraldığımız başkanlarımız, bugün biz ve yarın bayrağı devredeceğimiz gençlerimiz ile birlikte bu anlamlı günde bir arada olmak davamıza olan bağlılığımızın göstergesidir. 20 yılı aşkın bir süredir olduğu gibi bugün de kardeşlik sofrasında, birlik ve beraberlik şiarıyla bir aradayız. Nice AK sofralarda buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.