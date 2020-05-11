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AK Parti Gençik Kolları'ndan karantinadaki vatandaşlara ziyaret

AK Parti Aydın İl ve Söke İlçe Gençlik Kolları, Söke Meryem Yazıcıoğlu KYK’da karantina altında bulunan 168 vatandaşı ziyaret etti.

AK Parti Aydın İl ve Söke İlçe Gençlik Kolları, Söke Meryem Yazıcıoğlu KYK'da karantina altında bulunan 168 vatandaşı ziyaret etti.


Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilerek Söke'de 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlara AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir ve Söke İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Çelik, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte moral ziyaretinde bulundu. Yurt bahçesinde bulunan yönetim kurulu üyeleri ve gençlerin ziyaretleri nedeniyle yurt penceresine çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Daha sonra halk oyunları ekibi tarafından zeybek gösterisi düzenlenirken, gençler karantinadaki vatandaşlarla hep birlikte şarkı ve türküler söylediler.


Sevdiklerinden uzakta karantinada bulunan vatandaşların morallerini yerinde tutmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, "Vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek bir nebze olsun moral olabilmek için arkadaşlarımız ile ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah karantina sonunda tüm vatandaşlarımız sevdiklerine kavuşacak" dedi.


AK Gençler ziyaretlerinde vatandaşlara Türk Bayrağı ve incir ikramında bulundular.

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