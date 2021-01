AK Parti gençlik kolları sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Mevsim normalleri altında seyreden soğuk havalarda sokaklarda kalan hayvanlar için mama desteğinde bulunuldu.

Adagöl mesire alanı ve sahil sitelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti Kuşadası Gençlik Kolu Başkanı Seyfullah Zeyrek ile gençlik kolu yönetim kurulu üyeleri katıldı. Soğukta sokakta kalan sahipsiz havyarları besleyen gençlik kolu üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarını mama ile besledi.

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolu Başkanı Seyfullah Zeyrek, “ Havaların soğumasıyla birlikte sahipsiz, sessiz can dostlarımızı AK Parti Kuşadası İlçe Gençlik Kolları olarak yine yalnız bırakmadık. Yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki can dostlarımız için mama desteğinde bulunduk. Sokak hayvanlarının bir gün değil her gün hem sevgiye hem de yiyeceğe ihtiyacı var “ dedi.