AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Türkiye'yi tökezletmeye çalışanlar tarihten beri aynı kişilerdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Aydın'da yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinerek “Türkiye'yi tökezletmeye çalışanlar tarihten beri aynı kişilerdir. Ancak milletin ferasetiyle 14 Mayıs'ta zafer bizimledir” dedi.

Seçim dolayısıyla gerçekleştirdiği Anadolu programına bugün Aydın'da devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, partisinin il başkanlığında basın mensupları ile bir araya geldi. Konuşmasına “Her gün bir ile gidiyorum. Gerçekten Anadolu tahmin edemediğinizden daha güzel, millet 14 Mayıs için kendi yolunu; istikrarı ve Türkiye'nin yeni yüzyılını seçmiş. Bunu müjdelemek istiyorum” diye başlayan Demiröz, Türkiye'nin son 20 yılını mukayese edebilen herkesin Erdoğan'ın karşısındaki oluşumlara fırsat vermeyeceğini söyledi.

“Başka oluşumların hiçbir şansı yok”

Feraset sahibi bu milletin, 6 masa ve gizli ortaklarının asıl hedef ve gayelerini çok iyi bildiğini, bu ülkeyi tökezletmek isteyenlerin tarihten bu yana aynı kişiler olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, “Türkiye'nin geçmişini bilen, 2000'li yıllarla 2023'teki Türkiye'yi mukayese edebilen herkes bu ülkenin nereden nereye geldiğini çok güzel bir şekilde görmüş ve Türkiye'nin 2. yüzyılına hazırlamış” dedi. 6'lı masa ve gizli ortağının asıl hedef ve gayesinin ne olduğunu herkesin çok iyi gördüğünü ifade eden Demiröz, Erdoğan'ın karşısındaki oluşumların hiçbir şansının olmadığını belirtti.

Açıklamasında çeşitli örnekler de veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Almanya'nın bugün yaş ortalaması 51 iken Türkiye'deki yaş ortalamasının 29-30 olduğunu, Almanya'da bütün yatırımlar yaşlanırken Türkiye'de bütün altyapı yatırımlarının yeni olduğunu söyledi. Türkiye'nin bundan sonra çok daha rahat büyüyeceğini de ifade eden Demiröz, “Bazı sıkıntılarımız oldu. Pandemi, savaş ve 11 ilimiz vuran asrın doğal felaketi depremde üzüntümüz büyük oldu. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ndeki feraset dünyanın hiçbir ülkesinin milletinde görülmemiş. Depremin izlerini silebildiysek bunun en büyük başarısı millet ve arkasından bunu idare eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve liderimiz Erdoğan'dır. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor” dedi.

Şu anda dünyada 3 liderden bahsedildiğini ve ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığını ardından Çine ve Rusya liderlerinin geldiğini kaydeden Vedat Demiröz, “Dünya, Ukrayna-Rusya savaşını dünya savaşına dönecek derken dengeli bir politikayla her iki tarafı bir masada oturtabilen liderimiz Erdoğan oldu. Parmakla gösterilecek bir Cumhurbaşkanımız varken, maalesef bazı kaynaklar ‘başarısız ve devrilmesi gereken bir lider olarak' göstermeye çalıştı. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Bunların Türkiye'nin kalkınmasını ve bölgesinde küresel bir güç olan Türkiye'nin dünyada bir güç olmasını engellemeye çalışanlar. Türkiye'yi tökezletmeye çalışanlar tarihten bu yana aynı kişilerdir. Hepsi de birbirinin devamıdır. Bu millet ferasetiyle, inşallah bunlara fırsat vermeyecek. Bugüne kadar dünya liderleri arasında Dünya 5'ten büyütür diyebilen kaç kişi çıktı. Ülkedeki yatırımların yanı sıra sadece savunma sanayimizde yaptığımız yatırımları anlatmaya zaman yetmez. Bu ülke; Doğusu-Batısı, Kuzeyi-Güneyi, Türkü-Kürdü, Lazı- Alevisi ile hep birlikte yaşamaya devam edecek. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Feraset sahibi bu millet, 14 Mayıs'tan sonra, dünyaya bir ses verecek dünyaya bağımsız bir ülke olduğunu gösterecek” diye konuştu.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Nazilli'nin il yapılması, Aydın'a 2. üniversitenin kurulması ve Aydın'daki Çıldır Havaalanının yolcu ve kargo taşımacılığına açılması ile ilgili olumlu görüşleri olduğunu da beyan etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz'ün açıklamasına İl Başkanı Gökhan Ökten, Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, milletvekilleri ve milletvekili adayları katıldı.