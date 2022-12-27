AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "AK Parti Türkiye'de devrim niteliğinde işler yaptı"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "AK Parti Türkiye'de devrim niteliğinde işler yaptı" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir dizi temasta bulunmak için Aydın'a geldi. Özhaseki 2 gün sürecek olan Aydın programının ilk gününde AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Özhaseki 21 yıllık AK Parti hükümetinin icraatlarını paylaştı. AK Parti'nin 21 yıldır tek başına iktidar olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hepinizin bildiği gibi AK Parti 2001 yılında kuruldu ve ilk girdiği seçimde de iktidar oldu. O günden bu yana geçen 21 yıldır da iktidarını sürdürüyor. İktidarlar elbette gelip geçici, yıllar sonra bizim dönemimiz ile ilgili yapılacak olan değerlendirmelerde bize oy versin veya vermesin herkesin 'Türkiye'de AK Parti devrim niteliğinde işler yaptı' diyeceğine eminiz" dedi.

AK Parti hükümetinin geçmiş Cumhuriyet tarihinde yapılanların birkaç misli icraat yaptığını sözlerine ekleyen Özhaseki, " Özellikler icracı bakanlıkları düşündüğümüzde geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman bizim yaptıklarımızın geçmiş Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların birkaç misli olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Geçmişte iş yapan ve hizmet eden hiç bir siyasetçiyi elbette zan altında bırakmıyoruz ama iddialı bir şekilde AK Parti olarak bizim yaptıklarımızın her birinin yüzyıllık cumhuriyet tarihi boyunca en önemli yatırımlar olduğunu ve geçmişte yapılanların birkaç misli olduğunu da söylemekten geri durmuyoruz. Bunu elbette söyleyeceğiz, çünkü bu bizim hakkımız. Milli Eğitim Bakanlığımız bütçeden aslan payını alan bir bakanlığımız ve 275 milyar TL'lik bir bütçeye sahip. Öğretmen sayımız 526 binlerden 1 milyon 276 bine çıktı. Derslik sayılarımız ve gençler için yaptığımız yatırımlar hep birkaç misline çıkmış durumda. Okul öncesi eğitim ile ilgili eskiden eğitime katılma yüzde 20'lerde iken şimdi yüzde 95'lere çıktı. Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada da güçlü olmak gerekiyor. Bunun için savunma sanayi de önemli. Eskiden iğne ve ipliğe muhtaç olduğumuz ortamdan bugün İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı ve helikopterlerimizi yapabildiğimiz yere geldik. Savunma sanayimizde şu an sürdürülen 750 tane proje var. Savaşta kullandığımız araçların yüzde 80'i artık yerli. Eskiden olduğu gibi Avrupa ve Amerika'nın gözüne bakıp da 'bize lütfen şunu verin' denilen dönem çok geride kaldı. Sanayi alanında 142 tane organize sanayi, 25 tane endüstri bölgesi açıp binlerde fabrika yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa kendi elektrikli aracımızı üretir hale geldik. Sağlık alanında da güzel işler gerçekleştirildi. Bizler zamanında gecenin 3'ünde 5'inde hastane kuyruklarına girerek sıra almaya çalışan, eczanelerden ilaç alabilmek için kuyrukta bekleyen insanlardık. Şimdi çok şükür 20 tane şehir hastanesi ile herkesin rahatça sağlık hizmeti alabildiği bir dönemdeyiz. 13 tanesinin de inşası devam ediyor. Ulaştırmada tüm Türkiye'de 6 bin kilometre bölünmüş yol sayısını 30 bin kilometreye yaklaşan bir yol ağına sahibiz. Hava alanı sayımız 26'dan 57'ye çıktı. AK Parti hükümeti döneminde onca krize rağmen, dünyanın yaşamış olduğu birçok sıkıntıya rağmen ortalama büyüme yüzde 6'larda. Yatırımı teşvik ederek istihdam sağlıyoruz ve yıllık 1 milyon civarında bir istihdam oluşturuyoruz. İhracatımız da 253 milyar doları buldu. Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor. Bundan da bizler de mutluluk duyuyoruz. İleride inşallah bizim dönemimiz yatırımların ve hizmetlerin zirve yaptığı bir dönem olarak tarihe geçecek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen tarafından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye çeşitli hediyelerin bulunduğu sepet takdim edilirken ziyarette; AK Parti Aydın milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları il yöneticileri ve partililer hazır bulundu.