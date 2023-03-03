AK Parti İl Başkanı Ökten: "AK Parti olarak seçime her zaman hazırız"

AK Parti'de Aydın'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığına atanan Gökhan Ökten yeni il yönetim kurulu listesini tanıtarak, "AK Parti olarak seçime her zaman hazırız" dedi.

AK Parti Aydın'da önceki dönem İl Başkanı Ömer Özmen'in milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce partinin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunmuş Gökhan Ökten il başkanı olarak atandı. Ökten'in il başkanı olarak atanmasının ardından yeni il yönetimini tanıttı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan ve yeni il yönetim listesinin yaş ortalaması olarak gençlerden oluştuğunu belirten AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "İl yönetim kurulumuz 50 asilden oluşuyor. Yeni oluşturduğumuz liste içerisinde 9 tane kadın arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın 6'sı daha önce il kadın kollarımızda başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, 3 tanesi de il yönetimine yeni katılıyor. Yaş ortalaması olarak genç bir yönetim listemiz var. 12 arkadaşımız daha önce gençlik kollarımızda il başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, 3 tane de önceki dönem gençlik kolları il başkanımız var. 16 arkadaşımız da daha önce ilçe yönetimlerinde ve ilçe başkan yardımcılıkları görevinde bulunmuş. 3 tane de önceki dönem ilçe başkanımız var. 17 arkadaşımız da il yönetiminde ve başkan yardımcılıkları görevinde daha önce partimize hizmet etmiş kişiler. 2 arkadaşımız daha önce il SKM başkanlığı yapmış, 3 arkadaşımız da ilçe SKM başkanlığında bulunmuş kişiler. Teşkilat açısından teşkilat tecrübesi olan teşkilata emek vermiş arkadaşlarımız ile ortak güzel bir liste hazırlamaya gayret ettik. Partide emeği olan arkadaşlarımıza öncelik tanımaya gayret ettik. Sayımız belli ve sınırlı. Bize, bizimle birlikte çalışmak istediğini söyleyen partimize hizmet etmek istediğini söyleyen sayı da çok daha fazla" diye konuşarak partililere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

"Kaybedecek vaktimiz yok"

Teşkilat olarak kaybedecek vakitlerinin olmadığını kaydeden Ökten, "Bizim teşkilat olarak kaybedecek bir vaktimiz yok. Önümüzde ilk olarak bir genel seçimiz var. 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Bu seçimler için şu an teşkilat kadroları açısından en hazırlıklı partinin AK Parti olduğunu düşünüyoruz. Bunu sadece Cumhurbaşkanı adayının belli olması ile ilgili söylemiyorum. Bunu; teşkilat kadroları, sandık görevlileri, geçmiş teşkilat tecrübeme dayanarak söylüyorum. AK Parti olarak seçime dün de olduğu gibi bugün de hazırız. Ama tabi ki çalışmadan, başarının gelmesi de mümkün değil. Biz Aydın'da elimizden gelen tüm gayretle, cumhurbaşkanımıza olabildiğimiz bütün desteği sağlamak ve kendisinin yükünü almakla ilgili bütün gayretimizi göstereceğiz. Bu süreç içerisinde Koçarlı ilçe başkanımız ve il gençlik kolları başkanımız il yönetimine geldiler. Çok hızlı bir şekilde Koçarlı'da ilçe başkanımızı ve il gençlik kolları başkanı ile ilgili hızlı şekilde çalışmalarımızı tamamlayıp isimleri açıklayacağız. Bunlar bizim için bir eksiklik değil. Seçim öncesinde yönetime gelen arkadaşların tecrübesi ile birlikte hızlıca o kadrolarında kurulup, güçlü bir şekilde seçime hazır olarak çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından il yönetim listesini açıklayan Başkan Gökhan Ökten'in listesinde şu isimler yer aldı; "Ahmet Özsoy, Akın Aksu, Ali Cengiz, Ali Demir, Ali Kaykı, Aydın Kara, Bilal Türen, Burak Kavak, Bülent Zor, Cengiz Altıntaş, Cenk Ünlü, Ebru Kayır, Erhan Çetin, Esengül Ersoy, Fadime Seval, Fatih Gürer, H. Görken Perinçek, Halit Çağlar Akar, Hasan Engin Vural, Hümeyra Usta, Hüseyin Pekgüzel, İlyas Arslan, Kerim Toker, Mehmet Öztaş, Mehmet Ali Apak, Muhammed El, Mustafa Yanık, Mustafa Tolan, Mustafa Özkara, Nahit Yetim, Necip Arslan, Nuray Kovacı, Oğuz Kendirlioğlu, Orhan Şeşen, Ömer İncedal, Pınar Artıran, Sabahattin Akkuş, Sami Üner, Sencer Gündüz, Serdar Hastürk, Sevgi Yüncü, Sümeyye Selma Barlas, Şahika Edremit, Volkan Gökyar, Volkan Beyazıt, Yasemin Gümüş, Yasin Gün, Yasin Gülpolat, Yusuf Mendeş"