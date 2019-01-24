İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti İlçe Başkanı Subaşı amcasını kaybetti

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşının amcası Mehmet Can Subaşı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Can Subaşı İncirliova'da defnedildi.


AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşının amcası Mehmet Can Subaşı organ yetmezliği rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Subaşı, İncirliova aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Subaşı ailesi, yakın akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra İncirliova Belediyesinin Taziye evinde, taziyeleri kabul edildi. AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş'ta Subaşı ailesine taziyede bulundu.


Tüm ailesiyle birlikte babası amcaları ve kardeşlerinin de hazır bulunduğu törende çok üzgün olduğu gözlenen Didim AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı; “Amcam Mehmet Can Subaşı 6 ay önce kalp hastalığı ve akciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi görmekteydi. Dün rahatsızlığı artarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Orada yapılan tüm müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuştu çok üzgünüm, beni telefonla arayarak, bizzat gelerek cenazemize katılan ve taziyelerini bildiren tüm dostlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.