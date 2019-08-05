İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Milletvekili Savaş, Yenipazar'da incelemelerde bulundu

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde incelemelerde bulundu.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde incelemelerde bulundu.


AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Yenipazar ilçesinde açılması planlanan Halkbankası Şubesi ve 10 yataklı Entegre Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Milletvekili Savaş, Yenipazar ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Yenipazar İlçe Başkanımız Mehmet Somer, önceki dönem Belediye Başkanımız Zafer Savcı, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanımız Hüseyin Ekici ve değerli teşkilat mensuplarımızla birlikte açılması planlanan Halk Bankası Şubesi ve 10 yataklı Entegre Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulunduk. Yaptığımız girişimler doğrultusunda ilçemize Halk Bankası Şubesini kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konuyla ilgili görüşmelerimiz ve takibimiz devam ediyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz Hüseyin İnceöz ile yapmış olduğum görüşmede Genel Müdürümüz en geç 2020 yılı Haziran ayına kadar Entegre Hastanemizin yapımının tamamlanacağı belirtti. İlimize hizmetlerimiz devam ediyor. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.