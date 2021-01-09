AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi girişi Çine Çayı yanında inşa edilen ‘Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Müze çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Partili Savaş, "Demokrasi Şehidimiz, merhum Başbakanımız Sayın Adnan Menderes'in anılarını yaşatacak olan Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzemizin sona gelinen yapım çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Aydınımızın yiğit evladı merhum Menderes'i unutmamak demek mili iradeye ket vurarak demokrasiyi gaspedenleri unutmamak demektir. Menderes; 'Yeter! Söz Miletin!' diyerek cuntacı ve statükocu zihniyete karşı duruşundan canı pahasına da olsa taviz vermemiştir. Bugün de bu alçak zihniyeti yeniden hayata geçirmek için fırsat kollayanlar şunu bilmeli ki onlara, asla fırsat vermeyeceğiz. Demokrasi tarihimizi anlamak ve gelecek nesillerimize aktarmak açısından önemli bir yere sahip olacak olan bu Müze gerek şehrimizden gerekse ülkemizin dört bir yanından ağırlayacağı misafirlerinin hafızalarında anlamlı bir yer açacaktır. Aydın Adnan Menderese Demokrasi Müzesi, dünü hatırlamak, bugünü anlamak ve geleceğe ışık tutmak için bir sembol niteliğindedir" dedi.

Aydınlıların yeni yaşam alanı olmaya aday

Aydınlı Merhum Başvekil Adnan Menderes'in anısını yaşatmak amacı ile Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi girişi Çine Çayı yanında inşa edilen ‘Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde açılış için geri sayım sürerken, hummalı çalışmalar devam ediyor. 26 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatacak olan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ndeki inşaat çalışmalarında sona gelindi. Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müzenin Yassıada günlerinde hasret ile bahsederek, 'Buradan çıkarsam, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek' diye bahsettiği Çine Çayı'nın kenarına yapılıyor. Müzenin etrafı ise Aydınlıların yeni yaşam alanı olmaya aday. Çevre düzenlemesine devam edilen Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek. Müzenin girişinde Aydın Valiliği'nin girişimleri sonucu Aydın'a getirilen Menderes'in makam aracı olarak kullandığı 1958 model Buick Roadmaster 75 otomobil ve çiftçilik döneminde kullandığı traktör de özel olarak yapılan alanlarda sergilenecek.