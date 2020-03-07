AK Parti Siyaset Akademisi Aydın'da başladı

Siyaset Akademisi, Aydın'da başladı.

Efeler Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda açılışı yapılan 19'uncu dönem Siyaset Akademisi'nin ilk dersi Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Akbaba ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel tarafından verildi. Öğretim Görevlisi Fatih Akbaba, 3 yıl önce Aydın Siyaset Akademisi'nin ilk dersini verdiğini belirterek yeniden Aydın'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Akbaba, 'İrfan' dersinde şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.

Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen,"Geçen hafta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla Siyaset Akademisi'nin açılışını yapacaktık ancak Suriye'nin İdlib kentinde askerlerimize yönelik yapılan saldırı dolayısıyla bakan beyin programı iptal oldu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği Siyaset Akademisi tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de başladı. Eğitimler boyunca önem li isimleri ağırlayacağız. Toplamda 8 hafta sürecek eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Eğitim programımıza da yoğun bir katılım oldu. Aydınlılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyor, 19'uncu dönem Siyaset Akademisi'nin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.