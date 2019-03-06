AK Partili adayın köy ziyareti mitinge dönüştü

Cumhur İttifakı'nın Köşk Belediye başkan Adayı Nuri Güler'in köy ziyaretleri mitinge dönüştü. İlçeye Bağlı Başçayır Mahallesi'ne ziyaret eden Nuri Güler'i yüzlerce kişi karşıladı. Köşk ilçesini hak ettiği yere taşıyacaklarını belirten Güler, tüm projelerinin hazır olduğunu belirterek halktan yetki istedi.

Çarşı Meydanı'nda Başçayırlı vatandaşlarla bir araya gelen Nuri Güler, Mehter Marşı ve Türk Bayrakları ile karşılandı. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK parti ve MHP'li yöneticilerle köy ziyaretlerine devam eden Başkan Adayı Nuri Güler, gördüğü yakın ilgiden dolayı köylülere teşekkür ederek Köşk'te hizmetlerin devamı için vatandaşlardan destek istedi.

“Ortak akıl ile birlikte yöneteceğiz”

Bugüne kadar İl Genel Meclisi üyeliği başta olmak üzere gerek partisinde gerekse çeşitli birimlerde görev yapan Nuri Güler, 31 Mart seçimlerine çok iyi bir kadro ile hazırlandıklarını belirterek “Bizim yönetim anlayışımızda ‘Ben değil biz' felsefesi var. Köşk'ü hep birlikte daha güzel yarınlara taşımak için yola çıktık. Bu yolda güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Köylülerle hasbıhal eden Cumhur İttifakı'nın Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, sloganlarla karşılanıp sloganlarla uğurlandı.