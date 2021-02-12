İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Partili Başkan ve eşi korona virüse yakalandı

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve eşi Bilhan Menderes’in korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve eşi Bilhan Menderes'in korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.


Aydın genelinde Kovid-19 tedbirleri alınmaya devam ederken AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve eşi Bilhan Menderes'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Menderes çiftinin tedavilerinin evde devam ettiği öğrenildi. Menderes çiftinin korona virüse yakalandığını öğrenen partililer de geçmiş olsun mesajları paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.