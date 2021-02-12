AK Partili Başkan ve eşi korona virüse yakalandı

AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve eşi Bilhan Menderes'in korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Aydın genelinde Kovid-19 tedbirleri alınmaya devam ederken AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes ve eşi Bilhan Menderes'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Menderes çiftinin tedavilerinin evde devam ettiği öğrenildi. Menderes çiftinin korona virüse yakalandığını öğrenen partililer de geçmiş olsun mesajları paylaştı.