İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Partili Elbir'den CHP'li Başarır'a tepki

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk Ordusu ile ilgili sözlerini kınadı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Ordusu ile ilgili sözlerini kınadı.



CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk Ordusu ile ilgili sözleri tepki çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili 301. maddeden soruşturma başlatırken, Başarır'a bir tepki de Aydın'dan geldi. AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Türk ordusu alınamaz ve satılamaz. Şanlı ordumuza karşı gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunanların kanından şüphe ederim. Şanlı bayrağımızın gölgesinde milletimiz için her şartta büyük bir özveri ile destan yazmaktadır ve yazmaya da devam edecektir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.