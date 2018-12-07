AK Partili Erürker, Söke'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker, seçim çalışmaları kapsamında Söke'de vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Söke İlçe Teşkilatı'nda, İlçe Yönetimi, Belediye meclis üyeleri ve partililerle görüşen Hakan Çağlar Erürker, istişarelerde bulundu. Sonrasında Söke Ticaret Odası'nı ziyaret eden Hakan Çağlar Erürker, Oda Başkanı Haluk Kutluay ve yönetim kurulu üyeleriyle Aydın ve Söke hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sökeli'lerin sorun ve taleplerini dinleyen ve sorularını cevaplayan Hakan Çağlar Erürker; “Bu seçimler Aydın'ı “çıkmaz sokak siyasetinden çıkarıp” Hizmete dayalı gönül belediyeciliğiyle buluşturma seçimidir. Aydın'da değişimin, gelişimin vakti gelmiştir. Hemşerilerimize sözümüzdür, komşuluk hukuku kırmızı çizgimiz, eşit hizmet ve şeffaf belediyecilik ilkemiz olacaktır. Hangi ilçede, nerede yaşarlarsa yaşasın, tüm hemşerilerimiz aynı kalitede ve aynı hızda hizmete ulaşacaktır. Biz hazırız, Aydın hazır” dedi.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Çağlar Erürker akşam saatlerinde Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek seçim çalışmalarına devam etti.