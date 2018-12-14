AK Partili Erürker, Yağcılariçi esnafını ziyaret etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, Aydın'ın en kalabalık alışveriş yerlerinden olan Yağcılariçi Çarşısı'nı ziyaret etti.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Hakan Çağlar Erürker, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmasında, “Önceliğimiz Aydın'dır. Önce Millet, önce memleket diyenlerin safları sıkılaştırma vaktidir. Hayata, siyasete, insana, mekâna bakışımız, Hacı Bayram Veli'den mülhem “olduğun yeri hak et, bulunduğun yeri pak et" düsturu uyarınca belli ve nettir. Bize düşen gönülleri kazanmanın gayretinde olmaktır. Hemşerilerimizin derdiyle, tasasıyla, sevinciyle hemhal olmaktır. Hemşerilerimizin teveccüh ve ilgisi gücümüze güç katmakta, azmimizi arttırmaktadır. Aydın için değişim zamanı gelmiştir. ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 100 Projeyle 2023'ün Yıldız Kenti, Medeniyet Şehri Aydın' vizyonumuzu hayata geçirmek için biz hazırız, Aydın hazır” dedi.