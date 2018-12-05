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AK Parti'li Eşin, Söke'yi ziyaret etti

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, Söke ziyaretinde çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını belirterek, “Gönül belediyeciliği bizim işimiz” mesajı verdi.


AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Eşin, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Daha önce Aydın'ın ilçelerinde parti teşkilatlarını ziyaret eden Eşin, şimdi de Aydın'ın ilçelerinde sokakları gezerek, vatandaşla bir araya geliyor.


Söke'de vatandaşlarla sohbet eden Rıdvan Eşin, verimli tarım topraklarına sahip Söke'nin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekti. Eşin, Söke'nin tarımın yanında turizmde de adından söz ettirir bir ilçe olması için projeler hazırladıklarını anlattı. Eşin, Türkiye'nin pamuk ambarı Söke'de pamuğun işlenmesi, tanıtılması ve pazarlanması ile ilgili uluslararası çalışmalar planladıklarından bahsetti.


Söke'nin alt ve üst yapısını inşa ederek yaşam standardını yükselteceklerini anlatan Rıdvan Eşin, “Gönül belediyeciliği bizim işimiz. Çalmadık kapı bırakmayacağız inşallah” diye konuştu.

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