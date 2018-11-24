AK Partili Eşin'den Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Eşin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ülkenin kalkınmasında eğitimin önemine işaret eden Eşin, öğretmenlerin bilginin, uygarlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri ve dünyanın her yerinde topluma ışık olan örnek insanlar olduğunu belirterek, “İlk emir; ‘oku' olan bir anlayış felsefeye sahip toplumumuzda eğitimin yeri ve önemi çok daha büyüktür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, aklın ve bilimin rehberliğinde alacakları eğitimle, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri bizim için çok önemli. Ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye ulaşmasında hiçbir karşılık beklemeden en zor koşullarda bile kendilerini çocuklarımıza adayan öğretmenlerin hakkı hiç bir maddi bedelle ödenemez.

Mustafa Kemal Atatürk'e ‘başöğretmen' sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından bu yana her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile saygıdeğer tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.