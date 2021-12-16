İhlas Haber Ajansı

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AK Partili Filizli, koronavirüse yenik düştü

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören AK Parti Aydın önceki dönem yönetim kurulu üyesi Mehmet Filizli hayatını kaybetti.


AK Parti önceki dönem yönetim kurulu üyesi Mehmet Filizli, korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Filizli'nin tedavisine hastanede devam edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Filizli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Filizli'nin vefatı yakınlarını ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu.


İl Başkanı Özmen'den başsağlığı mesajı


AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Mehmet Filizli'nin vefatı nedeniyle sosyal medya üzerinden başsağlığı paylaşımında bulundu. Özmen paylaşımında, “Bir müddettir Covid tedavisi gören önceki dönem il yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Filizli hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun, mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

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