AK Parti'li Göğde; “Kadın her şeyin üstündedir, hayatın tam merkezindedir”

Duygu Göğde, yaptığı açıklamada; “ Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Doğumdan ölüme, yaşamımızın her anında varlıklarıyla desteklerini esirgemeyen; eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verenler fedakar kadınlarımızdır. Kadim medeniyetimizin temelinde yer alan kadınlarımız bu topraklara cansuyu vermiş her bir eserde ve sahibinde mutlaka Anadolu Kadınının imzası vardır. Öyle ki bizim kadınımız çalışkanlığı, fedakârlığı, mücadelesi ile yorulmadan, usanmadan nesiller yetiştirmiş, üretime, bilime, ticarete, eğitime hayat vermiştir. Geçmişinden aldığı gücün ışığında kadınlarımız bugün de aynı heyecan ve cesaret ile istikbalimizin güvencesidirler. Kadın her şeyin üstündedir, hayatın tam merkezindedir. Kutsaldır. Annedir. Öyle ki cennet ayaklarının altındadır. Tüm bunların yanında kadınımız Anadolu'nun en ücra köşelerinde öğretmendir, ülkemizi gururla temsil eden bir diplomattır, Türk bayrağını göklerde dalgalandıran pilottur, yurt dışında araştırmalarıyla ufuk açan bir bilim insanıdır, hastalara şifa ulaştıran doktordur, genç dimağlara ilham veren sanatçıdır” dedi.

“17 yıl boyunca AK Parti Hükümetleri, ülkemizde birçok alanda milat niteliğinde adımlar atmıştır” diyen Göğde, “Yasalarda yer alan ancak pratik anlamda hayatın içerisinde yeterince uygulanamayan temel hak ve özgürlükler iktidarımız döneminde hayata geçirilmiştir. Aynı durum kadınlarımız için de geçerlidir. Ülkemizde kadınlarımız ne yazık ki daha önceki dönemlerde özgürlüklerine pranga vuran vahim hadiselere tanıklık etmiştir. Acı ve zulüm ile geçen bu yıllarda başörtülü kızlarımızın eğitim almalarının engellenmesi, okuldan, sosyal alanlardan ve iş hayatından soyutlanması toplulumuzda ağır yaralar açmıştır. Ancak dünyanın en sabırlı, vefakâr, cefakâr kadını isyan etmemiş, yapılanları sineye çekmiş, sabretmiş ve tepkisini, AK Kadroları destekleyerek demokratik yollardan dile getirmiştir.

Ne ilginçtir ki bugün kadın hakları diye meydanlarda bağıranların o zamanlar hiç sesi çıkmazdı. Unutmayınız ki bizim siyasi davamızın ana teması sadece kadınlarımızın uğradığı zulüm ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek değil, aynı zamanda kadınları hayatın her alanında söz ve eylem sahibi yapacak şekilde projeler üretmek, kadın istihdamını destekleyerek onları tarımdan sanayiye, teknolojiden ticarete kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin üretim gücüne katkı veren paydaşlar olarak kazandırmaktır. Bu gayretler ile ülkemizde kadının toplumsal hayattaki aktif rolü giderek artmaktadır.

Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizin de en önemli unsuru olmuştur. Bizim mücadelemiz Anadolu kadını için bir milat, bir güzel başlangıç olmuştur. Bundan ötürü AK Kadrolar bir parti olmanın ötesinde bir iyilik ve doğruluk hareketine dönüşmüş, sınırlarını aşmış, tüm dünyada sükût edenlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların duası zalimlerin de hasmı olmuştur.

Mücadelemiz sizlerin verdiği sarsılmaz destekler ile her geçen gün güçlenmekte ve üye sayımız da artmaktadır. 4 milyon 771 bin AK Parti kadın üye sayımız ile dünya da en fazla kadın üye sayısına sahip parti olduk. Biz davası olan büyük bir aileyiz. İstiklal, İstikbal ve istikrar için, ülkemizin kalkınmasına değer katmak için, hayatı ve ülkemizi güzelleştirmek için; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü ile gönül belediyeciliği yolunda kadınlarımız ile eser vermeye devam edeceğiz.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kadınların her alanda ön planda olmasını öncelemiş ve bu yolda da gereken tüm adımları atmıştır. Adeta kadının ikinci plana atıldığı/ göz ardı edildiği bir toplumdan artık kadının her alanda görev ve yetki aldığı bir topluma geçiş sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın gayretleri ile de devletimiz sadece Türkiye'nin kadınlarının değil bütün dünya kadınlarının sesi, nefesi ve yeşeren umudu olmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk Kadını büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de güçlü ve büyük Türkiye'mizi 2023, 2053 ve 2071' lerin hedefine taşıma yolunda toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar, ülkemiz ve yeryüzündeki tüm kadınlar için daha yaşanabilir bir dünya temenni ederiz” ifadelerini kullandı.