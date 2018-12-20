AK Parti'li iç ısıtan proje: Özgür Patiler

Sokak hayvanlarını bir yere kapatıp özgürlüklerini kısıtlamak yerine sokakta rahatça yaşayabilmeleri için yuvalar kurmayı amaçlayan Özgür Patiler projesi hakkında bilgi veren Rıdvan Eşin, “Özgür Patiler projesiyle, sokak hayvanlarının özelikle kış aylarında yiyecek bulma ve barınma noktasında yaşadıkları sıkıntıları olabildiğince ortadan kaldırma, yanlış yapılaşma sonucunda ortaya çıkan beton şehirlerde yaşam alanları kısıtlanmış bu canlıların yeme ve barınma gibi hayati ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak amaçlanmıştır. Bulunduğumuz bölge yönetiminin, hayvanların da birer canlı olduğunu seçimden seçime hatırlaması, sonraki süreçte yapılan hayvan barınaklarının da yeterli fiziki ve yaşamsal koşulları taşımadığı, dolayısıyla sosyal belediyecilik noktasında insana hizmet gibi hayvana hizmet noktasında da eksik kalındığı tarafımızca müşahede olunmuştur” dedi.

“Şehirleşme o şehirde yaşayan herkesi bir merkeze toplamak değildir” diyen Eşin, şöyle konuştu: “Şehirleşme şehrin coğrafi ve fiziki şartları el verdiği ölçüde şehri yaymak, dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmayı öne çıkarmak, kişi başına düşen yeşil alanı olabildiğince büyütmek, yeni oluşacak bu şehirleşmede sokak hayvanı kavramını ortadan kaldırmak, zira ne hayvanların nede insanların yeri sokak değildir, bu sebeple sokaktaki hayvanlar İçin yaşam alanları oluşturmak ve bu yaşam alanlarının her türlü fiziksel ve yaşamsal donanıma sahip olmasını temin etmek görevimiz olacaktır”