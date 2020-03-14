AK Partili Metin Yavuz; “Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir”

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Metin Yavuz, “Çalışmak, öğrenmek, üretmek, hem kendimize hem de içinde yaşadığımız topluma katkı sunmak için sağlıklı olmak gerekir. Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile ülkemizde, sağlık alanında son 18 yılda yapılan reformlar sayesinde, sağlık güvencesinin toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, modern sağlık tesislerinin inşa edilmesi, tıp eğitiminde kaydedilen ilerlemeler ve teknolojik imkânların da kullanımıyla insanlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinde çok önemli bir iyileşme sağlamıştır.

Sağlıkta çağ atlamamızda hiç şüphesiz insan sağlığının korunması ve hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden sağlık çalışanlarımızın da gösterdikleri gayretin önemi büyüktür.

İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramını kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.