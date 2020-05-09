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AK Partili Metin Yavuz'un Anneler Günü mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Metin Yavuz, mesajında şu ifadeleri kullandı:


“Annelerimiz yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlık taşıyan, yaşantımızdaki en güvenli sığınak ve sıcacık sevgiyle hep yanımızda olan en değerli varlıklarımızdır. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir.


Yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken, annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu duygularla bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, sıhhat ve afiyetler diliyorum”

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