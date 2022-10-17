AK Partili milletvekili Erim'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in hayatını kaybeden annesi Hacer Erim, düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in annesi Hacer Erim bir süre önce rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Efeler'deki Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Erim yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Erim hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybeden Hacer Erim için İsabeyli Mahallesi Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne Erim, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan vekili Mustafa Tınaz, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP İl Başkanı Ali Çankır, çevre ilçelerin siyasi parti başkanları, kurumların il ve ilçe müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve Erim ailesinin yakınları katıldı.

Erim ailesi taziyeleri kabul ederken, annesini kaybeden AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim'in anne acısına dayanamayarak cenaze boyunca gözyaşı döktüğü görüldü.