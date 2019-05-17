AK Partili Mustafa Savaş'ın 19 Mayıs mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş mesajında; “19 Mayıs 1919 Samsun'da yakılan istiklal meşalesi aziz milletimizi karanlıktan çıkartan en büyük ışık olmuş, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan eşsiz iradeye dönüşmüştür. Nesiller geçse de, vatan topraklarımız üzerindeki kötü emelleri bir gün olsun değişmeyen bu kirli ittifaklara karşı dün olduğu gibi bugün de büyük ve kararlı bir mücadele verilmektedir. Bu mücadelenin en önemli unsurları gençlerimiz olmuş ve de olmaya devam edecektir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması da gençlerimize duyulan büyük güvenin en büyük göstergesidir. Tarihler geçse de, nesiller değişse de, değişmeyecek olan tek şey aziz Türk Milletinin vatan ve bayrak savunması için sahip olduğu azim ve kararlılık olacaktır. Bu kararlılık istiklal ve istikbalimizin en büyük teminatıdır.

Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılını en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve bayrak müdafaası uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gençlerimizi de sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.