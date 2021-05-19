AK Partili Mustafa Savaş'ın '19 Mayıs' mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, milletin istiklal ve istikbali için başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirterek, "Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş, istiklal mücadelesinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin her bir ferdinin canlarını hiçe sayarak verdiği mücadeleyle kahramanlık destanı yazılmıştır. Bu kahramanlık destanı dirilişin bir sembolü olmuştur. Böylesi önemli bir tarihin gençliğe ithaf edilmesi, yarınlarımızı emanet edecek olduğumuz gençlerimize verilen önemin göstergesidir" dedi.

Vatanını koruyan ve bayrağına sahip çıkan gençlerin en kıymetli yol arkadaşları olduğunu kaydeden Savaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımızdan bizlere miras kalan milli mücadele ruhu ve azmiyle, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletini seven, bayrağına sahip çıkan, vatanını koruyan gençlerimiz bu mücadelemizde en kıymetli yol arkadaşlarımızdır. Biliyor ve inanıyoruz ki bu kutlu emaneti, daha ileriye taşıyacak olanlar gençlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerimle, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.