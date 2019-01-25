AK Parti'li Mustafa Savaş'tan büyükşehre bütçe eleştirisi

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Bozdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na büyükşehir belediyesinin bütçesi üzerinden yüklendi.

Muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldı programda, Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelinden eline geçen günlük su gelirinin 1 milyon TL olduğunu dile getiren Mustafa Savaş, " Sene boyunca vatandaştan 365 milyon lira para topluyorlar. Toplanan para nereye gidiyor diye baktığımızda hayata geçen projeleri de yok. 2014'te 133 proje açıkladılar, 13 tanesini yapmışlar. Vatandaştan toplanan para çok, ama yatırım yok, peki vatandaşımız ödediği bu paralar nereye gitti bunun hesabını kitabını sormasın mı? Biz de soracağız, vatandaşımız da soracak. Vatandaş çok dertli çok" diye konuştu.

Açıklayacakları projeler üzerinde titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Mustafa Savaş, “Çerçioğlu yapabileceklerini yapamayacaklarını düşünmeden seçim zamanı vatandaşa yatırım ve proje sözü verdi. Bunu kendi başıma yapabilir miyim, bunu elimdeki bütçeyle hayata geçirebilir miyim diye düşünmeden vadettiler, şimdi de vatandaşın karşısında mahcup duruma düştüler. Mevcut Büyükşehir Belediyesinin içerisinde bulunduğu durum tam da budur işte. Bizim en güzel projelerimiz söz verip de bitirdiğimiz projelerimiz olacak" diye açıklama yaptı.

“133 proje açıkladılar, bunun sadece 13 tanesini yaptılar”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun 2014 yerel seçimlerinde vatandaşa vaat olarak 133 proje açıkladığını fakat bunun 120'sini yapamadıklarını dile getiren Mustafa Savaş, "Siyaset yapmak çok başka, memlekete yatırım, hemşerimize de hizmet getirmek çok başka. Vatandaşlarım 2014'te açıklanan projeleri büyük bir ilgiyle takip etti. 31 Mart öncesinde de bunları sorguluyor. Çerçioğlu, 5 senede bunları neden yapamadı, vatandaşımız gittiğimiz her yerde bunu konuşuyor bunu soruyor. Vatandaşımız dertli. Görüleceği üzere vaat ettikleri projelerin yüzde 90'ını hayata geçirememiş bir Büyükşehir Belediye yönetimi var. Başarı oranları yüzde on bile değil. Hayata geçen hizmetleri varsa biz de teşekkür edelim, ama başarısız oldukları yüzde 90'lık kısmın da hesabını sormakta kararlıyız. Çünkü bu bütçe nerelerde kullanıldı vatandaşımız bu hesabı kitabı öğrenmek istiyor. Aydın çok şey kaybetti. Kaybolan yılların telafisini gerçekleştirip Aydın'ı hak ettiği yerlere hemşerilerimle, üniversitemizle, akademisyenlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve muhtarlarımızla taşımakta kararlıyız" diye konuştu.

Bozdoğan'da karşılaştıkları büyük coşkunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Mustafa Savaş, "Cumhur İttifakımızın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Ufuk Altıntaş kardeşimizle el ele verecek hem Bozdoğan'ı hem de Aydın'ı hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu