AK Partili Mustafa Savaş'tan genç kıza hayati destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazası sonrası ağır şekilde yaralanan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş'ın desteği ile ambulans uçakla İzmir'e getirilen Kadriye Begüm Balkan'ın (23) tedavisi devam ediyor.

Aslen Yenipazarlı olan ve Kıbrıs Ortadoğu Üniversitesi'nde okuyan Kadriye Begüm Balkan, Girne- Lefkoşe karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralandı. beyin kanaması geçiren genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıbrıs'taki hastanede doktorlar tarafından genç kızın acilen Türkiye'deki bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği ailesine söylendi. Genç kızın ailesi bir yakınlarının aracılığı ile AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a ulaştı. Milletvekili Savaş, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşme sonucunda ambulans uçak iki saat içinde genç kızı Kıbrıs'taki hastaneden alarak, Türkiye'ye getirdi. Genç kız, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam ediliyor.

Milletvekili Savaş'a teşekkür ettiler

Trafik kazasında ağır şekilde yaralanan ve İzmir'de tedavisine devam edilen genç kızın babası Sezgin Balkan ve ablası Büşra Balkan, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a göstermiş olduğu destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti. Genç kızın ablası Büşra Balkan sosyal medya hesabından, “Benim kardeşimi Türkiye'ye getirip Türk hekimlerine emanet ettiğiniz için, tedavisini yakın takibe aldığınız için sonsuza dek size minnettarım” paylaşımında bulundu.