AK Parti'li Savaş; “Antik kentlerimizi bu ilin en büyük gelir kapılarından birisi yapacağız”

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, seçim çalışmaları çerçevesinde Kuşadası'nda bir dizi etkinliğe katıldı.

Kuşadası'nda düzenlenen programa Cumhur İttifakının ve AK Partinin Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, AK Partinin İl ve İlçe Teşkilat Yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisinin Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Sağcan ile birlikte KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden de katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Kuşadası programında yaptığı açıklamada; "Aydın'ın çok önemli kültürel miraslara ev sahipliği yapmasına karşın bu değerler yeterince fırsata çevrilemiyor. Bu üzücü bir durum. Biz Antik Kentlerimizi ilimizin en büyük gelir kapılarından birisi yapacağız. Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan ve Afrika'dan ilimize gelecek turistlerle bu topraklara önemli ölçüde döviz girdileri sağlayacağız. O kadar güzel kazanımlar elde edilecek ki, bu antik kentlerimize yakın bütün bölgelerde yeni iş ve istihdam alanları oluşacak. Bölgeye üç beş bin turist değil milyonlarca turist hedefliyoruz. Her bir turist daha fazla iş, daha fazla aş, daha fazla istihdam demek. Bunları projelerimizle birlikte bütün hemşerilerimize teker teker anlatacağız” diye konuştu.

“Turizm faaliyetlerimiz çeşitlilik kazanacak”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Aydın'da turizm faaliyetlerine çok büyük yatırımlar gerçekleştireceklerini belirten Mustafa Savaş, “Turizm Bakanımızı bölgemize davet ettiğimizde ilimizdeki turizm yatırımları konusunda kendileriyle de konuştuk. Bölgemizin bütün değerlerini bir kez daha ifade ettik. Bu yatırımlar için Büyükşehir Belediyesi olarak elbette yapmamız gereken alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız olacak, biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacak, devletimizin de büyük desteği ile Aydın'ı turizmin parlayan yıldızı haline getireceğiz.

Denizimiz başta olmak üzere öncelikle sahip olduğumuz büyük kültürel mirasın Aydın'da bilinmeyen bir yüzünü hemşerilerimize gösterecek, Nisan ayından itibaren de o değerleri birlikte parlatacağız. Denizdeki etkinlikler çeşitlenecek, organizasyonlarımıza uluslararası boyut kazandıracağız. Bu değerler aynı zamanda gelecek nesillerimizin de en büyük iş ve istihdam kaynakları olacak" dedi.