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AK Partili Savaş, Bakan Pandemirli ile görüştü

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.


TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret ederek Aydın'da devam eden ve yapılması planlanan yatırımları konuştu. AK Partili Savaş, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ilimize davet ettim. İlk fırsatta şehrimizi ziyaret edeceğini ifade eden bakanımıza ilgisi için teşekkür ediyorum" dedi.

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