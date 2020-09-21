AK Partili Savaş; "Çocuklarımızın her zaman yanındayız"

Aydın'da, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilere incir dağıtan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Aydınlı çocukların her zaman yanında olacağını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başlatıldı. Eğitimin ilk gününde öğrencilere sürpriz yapan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 40 binden fazla paketlenmiş inciri öğrencilere ikram etti. Öğrenciler ile renkli anların yaşandığı etkinlikte açıklama yapan Savaş, “Bugün pandemi sonrası yüz yüze eğitimin ilk günü. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a, ilk teneffüsün 40 dakika olması sebebiyle öğrencilerimize incir dağıtacağımın sözünü vermiştim. Bu etkinlik vesilesiyle, uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan ve okul hayatına başlayan evlatlarımızın ilk gün heyecanlarında yanlarında olmak, gönüllerine dokunmak istedik. Hepsini çok enerjik ve motivasyon dolu gördüm; çok mutlu oldum. Çocuklarımızın her koşulda yanlarında olacağız. Onların ihtiyaçlarını gidermek, daha iyi bir eğitim imkanı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. AK Partili Savaş, Aydın'ın 17 ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe destek olan Aydın Ticaret Borsası'na, Nazilli Ticaret Borsası'na ve Tariş İncir Birliği'ne de teşekkürlerini bildirdi.