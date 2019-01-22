AK Parti'li Savaş; “Didim vites büyüterek uluslararası pazara dahil olacak”

Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Didim'de bir dizi etkinliğe katılan Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Didim Belediye Başkan Adayı Mümin Kamacı ile birlikte AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ve ilçe yöneticileri de Mustafa Savaş'a programda eşlik ettiler.

Programda yaptığı açıklamalarda Didim'in tarım ve turizm yatırımlarının tamamı için çok uygun ve çok özel bir bölge olduğunun altını çizen Savaş, "Anımsarsanız Turizm Bakanımızı Aydın'a davet etmiştik, onlar da bizleri kırmayıp geldiler. Bakanımızla aramızdaki konuşmalarda, Didim özel bir konu başlığı oluşturdu. Turizm Bakanımız özellikle Didim'i çok sevdi. Bizim de Didim'i neden bu kadar önemsediğimizi gözleriyle görmüş oldu. Hayata geçireceğimiz projelerimiz için de büyük bir destek sözü verdi. Didim'de çok büyük bir turizm potansiyeli var. Turizm faaliyetlerinde çeşitliliği Didim'de hayata geçireceğiz. Bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

Turizmdeki devasa pazarın beraberinde nitelikli tarım üretimine ve pazara yakınlığa ihtiyaç duyduğunun altını çizen Mustafa Savaş, "Turistik tesislerin tarım alanlarına, taze sebze ve meyveye ve organik ürünlere yakın olması, bunu yerli ve yabancı turistlere sunabilmek çok önemli. Bunlara sahip olan büyük avantaj elde ediyor. Didim ve Aydın hepsine sahip. Didim turizmde hayata geçirilecek yeni yatırımlarla şaha kalktıktan sonra Aydın, turizm konusunda çok önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir, hem çiftimiz daha fazla kazanacak hem de turizmcimiz" dedi.

Turizm sektörünün işleyişi bakımından doğrudan döviz girdisi sağlayan bir sektör olduğuna dikkat çeken Mustafa Savaş, "Özellikle Avrupa'da yaşlılara yönelik büyük sağlık yatırımları söz konusu. Biz de Didim olarak buna talip olacak, bu devasa pazardan pay alacağız. Bu pazara Asya ve uzak doğu ülkelerini de ekliyoruz. Bu yaşlıları Didim'de kuracağımız özel turistik tesislerde ağırlayacak, buralarda özel bakım ve sağlık hizmetleri vereceğiz. Turizm eşsiz bir pazar. Vatandaşımız ve turistik tesislerimiz aracı kurum ve kuruluş olmaksızın anında kazanç sağlıyor. Anlık satış yapabiliyor. Esnafımız, restoranlar, acenteler ve hediyelik eşya satan hemşerilerimiz o dövize, o anki satılan hizmet veya ürün neticesinde hemen kavuşuyor. Bundan dolayı Aydın'ın daha fazla kayba tahammülü yok. Kayıp yılları Nisan Ayı'ndan itibaren elbirliğiyle telafi edeceğiz inşallah" diye konuştu.

“Turizmde spor kulüpleri öncelikli hedeflerden”

Spor kulüplerinin kamp için seçtikleri turistik tesislerin turizm açısından çok büyük bir pazar oluşturduğunu belirten Mustafa Savaş, "Ülkemizdeki ve Avrupa'daki spor kulüplerini Aydın'a kamp için getirebilmek hedeflerimiz arasında. Antalya bu büyük pazarda çok büyük bir yere sahip. Uygun tesisleri yaptığımız zaman bu pazara talip duruma geliriz. Didim'in havası, suyu ve iklimi bu büyük pazar için oldukça uygun. Didim bizim bu yatırımlara ağırlık vereceğimiz bir yatırım merkezi olacak" ifadelerini kullandı.