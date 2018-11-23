AK Partili Savaş, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Milletvekili Savaş mesajında, “Cumhuriyetimizin, istiklalimizin ve istikbalimizin, geleceğimizin, umudumuzun ve aydınlık nesillerimizin garantisi olan öğretmenlerimiz. Bugün her kulvarda dünyanın en güçlü ve en saygın devletlerinden biri olma yolundaki mücadelemizde hiç şüphesiz ki öğretmenlerimizin emeği çok büyüktür. Vatan ve millet sevgisiyle, vicdan duygusuyla, güzel ahlak ile 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sini inşa edecek çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir özveriyle yetiştiren çok kıymetli öğretmenlerimiz, öğretmenler günü olarak kutlanan bu özel günde büyük ve haklı bir gururu yaşamaktalar. Bu vesilesiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevi başında şehit düşen bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.