AK Partili Savaş, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Aydın'da devam eden projeler hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Savaş ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bakanımızla, ihale sürecindeki Şehir Hastanemizi, proje aşamasında olan Didim ve Çine (75 yataklı) hastanelerimizi, yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilmesi planlanan İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Diş Hastanemizi, Didim Akbük ve Kuşadaşı Davutlar'da yer alan Aile Sağlık Merkezimizi, 112 ve Turizm Polikliniğimizi, Sultanhisar Entegre İlçe Hastanemizi, Çine İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü, 112 ile Sağlıklı Yaşam Merkezimizi ve projelerde gelinen son noktayı görüştük. İnşallah bir iki ay içerisinde bu projelerin açılışını kıymetli hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.