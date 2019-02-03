AK Parti'li Savaş ve MHP'li Akın, Efeler seçmeniyle birlikte buluştu

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler Yağcılariçi Çarşısı'nı ziyaret etti. Savaş ile Akın'a esnaf ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Savaş ve Akın'a istek ve sorunları dile getiren vatandaşlar ayrıca fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcadı. Savaş ve Akın'a ziyaretinde AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ile yönetimi, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ile yönetimi, AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu eşlik etti.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cumhur ittifakımızın Efeler Belediye Başkan Adayımız Ümmet Akın bey ile birlikte bugün merkez Efeler'de halkımız ve esnaflarımız ile bir araya geliyoruz. Saha çok güzel ve heyecanlı. 12 Ocak aday tanıtım toplantısında da salon çok güzeldi. O salondaki coşku, heyecan tüm ilçelerimize yayılmış vaziyette, çok güzel bir atmosfer var. Ben bu atmosferin artarak devam edeceğini düşünüyorum ve Aydın'da bir değişim arzusu ve talebi var. Bunu biz çarşıda, sokakta ve pazarda gözlemliyoruz. İnşallah Nisan ayından itibaren Aydın'da yeni bir dönem başlayacak, bu yeni dönemle Aydın hizmetle tanışacak ve ilçe belediye başkanlarımız ile hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Güzel günler bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun her tarafta fotoğraflarını gördüklerine işaret eden Savaş, "Peki bu fotoğraflarda ne yazıyor? Aydın büyüyor diyor. Evet nasıl büyüyor? Aydın'ın dertleri ve sorunları büyüyor. Bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle bilboardlarda Büyükşehir Belediye Başkanının fotoğraflarını görmeyeceksiniz. Biz bu bilboardları başka firmalara kiralayarak oradan elde ettiğimiz geliri sokak hayvanları için harcayacağız" diye konuştu.

"Halkımıza dokunuyor konuşuyoruz"

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın ise, "Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş ile birlikte Efeler ‘de Yağcılariçi Çarşısı'nda esnaf ve halkımız ile bir araya geliyoruz. Bizler önce insanımızı anlamayı, dinlemeyi onlardan aldığımız tecrübeli bilgiler ile anlaşılmayı sonra da anlatmayı istiyoruz. Halkımıza hem dokunuyor hem de konuşuyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı adaylarımızla başta Aydın Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimizde bu dönem iyi bir aritmetik olacak" dedi.