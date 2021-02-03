AK Partili Savaş'ın Atatürk'ün Aydın'a Gelişinin 90. Yıl Dönümü mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Savaş mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 90 yıl önce, 3 Şubat 1931 tarihinde Aydın'ımızı ziyaret etmesi büyük bir coşku, sevinç ve heyecan uyandırmıştır. Bu ziyaretiyle ilimizi şereflendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hatıraları bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır. İstiklal mücadelemizin sembol şehirlerinden biri olan Aydın'ımızda, kahraman Aydınlılar olarak dün olduğu gibi bugün de milli mücadele ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Bu mücadeleyi anlamalı, yaşatmalı ve nesillerimize miras bırakmalıyız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza edecek, sürekli daha ileriye taşımak ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Efeler Diyarı Aydın'ımıza gelişinin 90. Yıl Dönümü'nü kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum” dedi.