AK Partili Savaş'ın Öğretmenler Günü mesajı

AK Partili Savaş mesajında, “Ülkemizde ve dünyada en saygın meslek gruplarının başında gelen öğretmenlik mesleği hepimizin hafızalarında şükran duygularıyla yer edinmiştir. Öğretmenlerimiz, bizleri yarınlara hazırlayan, geleceğimizi inşa etmemizde en önemli rehberlerden biridir. Öğrenmenin ve öğretmenin yeri bizler için ayrıdır. Hayatımız boyunca bize eşlik edecek olan öğrenim ve tecrübelerde, öğretmenlerimiz her zaman en ön saflarda yer almıştır. İnsan yetiştirmek gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen öğretmenlerimiz görevlerini fedakârca icra etmektedir. Vatansever, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, nitelikli, hedefleri olan öğretmenlerimizin bizleri geleceğe taşıyacağına gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu önemli günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, her birinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Terör saldırılarında ve görev başında hayatını kaybeden şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.