AK Partili Savaş'tan 23 Nisan mesajı

Mustafa Savaş, mesajında; “23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Türk halkının egemenliğini dünyaya ilan edişinin tarihi. İstiklal ve istikbalimiz için her türden tehdide karşı koyacağımızın açık haykırışı. Söz konusu olan vatan ve bayrak müdafaasıyla, birlik ve beraberlik mücadelesiyse koca bir milletin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle şehit olmaya hazır olduğunun dünyaya ispatı. Bu vatan topraklarının zaman kavramı gözetmeksizin asırlar geçse de dostluk, kardeşlik, barış ve huzur için her daim çok zorlu ama bir o kadar da kararlı bir mücadele vereceğinin dile gelişi.

Ortak geleceğimizin sahibi ve barışın en büyük teminatı çocuklarımızın bütün bu değerlere sahip çıkabilmesi için, 23 Nisan tarihi, kendi çocuklarımızla birlikte bütün dünya çocuklarına bir bayram olarak hediye edilmiş, ölümsüz bir değere dönüştürülmüştür. Asırlar geçse de bu emanetlere layıkıyla sahip çıkacak çocuklarımızın bütün dünya çocuklarıyla birlikte ele ele vererek kutlayacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.