AK Parti'li Savaş'tan 4 bin kişiye istihdam müjdesi

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikasının Aydın'da açılacağını açıklayan TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 4 bin kişilik istihdam müjdesi vererek “Evlatlarımızın doğduğu yerde karnını doyurmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydınlılara 4 bin kişilik istihdam müjdesi verdi. Gelişen önemli sanayi kentlerinden olan Aydın'da, Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılacağını açıklayan AK Parti'li Savaş, Aydın'ın potansiyeline dikkat çekerek “İlimiz bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikasının Çine'de faaliyet göstereceğini açıklayan Savaş, “Türkiye'deki seramiğin yüzde 25'i burada üretilecek. İlimizin üretim kapasitesini, istihdam kapasitesini, ihracat kapasitesini artıracak bir yatırım olacak. Madenlerimizin tonla satılmak yerine metrekare üzerinden satılacak ve ilimizin ekonomisine katkı sağlayacak. Bu tür yatırımların sayısını ne kadar artırırsak, ilimizin vergi geliri artar ve dolayısıyla Büyükşehir'in hazineden aldığı pay da artar. Herkesin yatırımcı dostu olmaya davet ediyorum. İlimiz sahip olduğu potansiyelden dolayı bunu fazlasıyla hak ediyor. Evlatlarımızın doğduğu yerde karnını doyurmasını istiyoruz. Gayretlerimiz bu yönde” dedi.

“4 bin kişi istihdam edilecek”

Açılacak olan fabrikada 4 bin kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekleyen Savaş; “Fabrikada 4 bin kişi çalışacak. 18 ayda inşaatı tamamlanacak. Tamamen ihracat. Türkiye'de üretilen seramiğin yüzde 25'i Çine'den, bu anlamda seramik fabrikalarının merkezi haline gelecek. Bu yeterli mi yetmez. Şu anda OSB'de 35 tane işletme var. 20 tanesi önümüzdeki yıl iki yıl içerisinde de 70 tane işletme orada aktif hale gelecek. Şu anda bin kişi çalışıyor. 3 yıl içerisinde 6 bin kişi çalışacak. Bugüne kadar madenlerimizi çuvallara doldurduk ve sattık ama bundan sonra ton ile değil metrekare ile satacağız” dedi.